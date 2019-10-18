"Под шумок": Меладзе на Maybach проехал под "кирпич". Фотофакт

Пришлось объясняться

Местные жители напомнили певцу, что "висит кирпич" и к реке на машине нельзя подъехать.

Российский певец Валерий Меладзе нарушил правила дорожного движения, проехав к озеру под запрещающий знак.

Казус произошел на водохранилище в Калязине (Тверская область), где находится полузатопленная колокольня Никольского собора. Артист на черном Maybach подъехал вплотную к озеру, чтобы сделать красивый кадр.

"К каждому храму должна вести дорога...Но не до каждого можно дойти", - подписал снимок артист.

Однако фанаты, скорее всего кто-то из местных жителей, заметили, что подъезд на машине к водохранилищу запрещен. На певца посыпался шквал негативных комментариев, а Меладзе пришлось объясняться. Певец не стал ничего придумывать, а рассказал, как было.

"Туда подъезжают машины, погрузить лодки на прицеп. И мы под шумок. Только у нас не было прицепа, и грузить на него нечего было", - ответил Меладзе подписчице. Многие оценили искренность певца.