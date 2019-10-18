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Украина стремительно редеет

21:51
  • пятница
  • 18 октября 2019

В год Незалежная теряет около 200 тысяч человек

Численность населения Украины стремительно падает: за полгода оно сократилось на 177 тысяч человек.

По данным на август 2019 года в стране проживает 41,976 миллиона человек, сообщает Госслужба статистики Украины. При подсчете не учитывались Крым и отдельные регионы юго-востока страны.

Такая тенденция рискует сохраниться, поскольку число мертвых превышает число рожденных практически в два раза: на 100 умерших приходятся 53 родившихся.

За 2018 год население Украины сократилось на 233 тысяч человек, уточняет ТАСС. 

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