"Магарыч привез?" Замглавы ОМВД "Дорогомилово" перепутал самогон и взятку

Суд арестовал его до 18 декабря

Пресненский суд Москвы арестовал замначальника ОМВД "Дорогомилово" Дмитрия Смирнова и его заместителя Сергея Устинова по подозрению в попытке мошенничества. В Следственном комитете пообещали в самое ближайшее время предъявить им обвинение.

Мужчин задержали 17 октября при получении взятки в 3,5 миллиона рублей. Правоохранительные органы полагают, что это был первый транш из 12-миллионной взятки. Деньги Смирнов и Устинов требовали у знакомого адвоката, в отношении которого проводилась процессуальная проверка.

Смирнов с версией СК не согласен. На заседании суда он рассказал свою версию событий.

"Мы сели в его машину, ни о чем не разговаривали. Зуев сказал, что привез Устинову пакет. Мы ожидали, что там будет деревенская самогонка, он обещал. Я спросил: "Магарыч привез?" Он сказал: "Привез". Протянул пакет, и я передал его Устинову, потому что он ему предназначался. Там оказались денежные средства", - сообщил Смирнов (цитата по РБК).

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