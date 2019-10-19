13 человек утонули на золотом прииске под Красноярском

Судьба нескольких десятков старателей неизвестна

В посёлке Щетинкино под Красноярском произошёл прорыв дамбы на реке Сейба. Вода затопила общежития золотоискателей. Власти сообщают о 13 погибших и нескольких пропавших без вести. Всего в вагончиках на золотом прииске жили около 80 человек.

Предварительной причиной разрушения дамбы стал износ плотины и ошибки при её строительстве. В Ростехнадзоре дамба не была зарегистрирована. На месте аварии работают около 270 человек и порядка 50 единиц техники. Перебрасываются дополнительные силы из Хакасии. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности во время проведения работ, сообщает ТАСС.

На место происшествия отправились губернатор Красноярского края Александр Усс и глава местного управления МЧС Игорь Лисин. Они будут координировать поисков-спасательную операцию.