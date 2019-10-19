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Шестеро детей погибли на пожаре под Ярославлем

10:19
  • суббота
  • 19 октября 2019

Загорелся деревянный дом барачного типа

Семь человек погибли на пожаре в Ростове Ярославской области. Из них шестеро – дети. Ещё трое взрослых госпитализированы в центральную районную больницу, один человек считается пропавшим без вести.

Пожар произошёл ранним утром 19 октября в квартире барачного строения на втором этаже. Вероятно, что причиной возгорание стало неосторожное обращение с огнём, сообщает "Интерфакс".

Огонь быстро распространился по кровле дома на площади около 600 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные эвакуировали 25 человек.

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