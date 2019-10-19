Подробности ЧП под Красноярском: рабочих смыла четырёхметровая волна

Погибли 15 человек, 13 пропали без вести

Под Красноярском прорвало дамбу на золотом прииске: мощный поток воды смыл бытовки, в которых спали рабочие. Погибли, по последним данным, 15 человек, ещё 13 числятся пропавшими без вести. МЧС усиливает группировку и расширяет зону поисково-спасательной операции. Из ближайшего населенного пункта началась эвакуация жителей.

Сигнал о прорыве дамбы технического озера золотодобытчиков в Курагинском районе Красноярского края поступил около двух часов ночи. Авария произошла на берегу местной реки Сейба. В результате схода селевого потока, высота которого, по сведениям очевидцев, достигала четырёх метров, полностью уничтожено два общежития, в которых в тот момент находилось до 80 старателей.

Позвать на помощь удалось не сразу. Место происшествия расположено в глухой тайге. Самый близкий поселок Щетинкино - в 20 километрах ниже по течению. Связи практически нет. Ближайшее место, где располагались спасатели - город Артемовск - в 60 километрах южнее. Именно оттуда на место происшествия выдвинулась оперативная группа в составе 41 человека и 12 единиц техники.

За медицинской помощью уже обратилось 16 человек. Известно, что трёх человек, получивших наиболее тяжёлые травмы, эвакуируют в медучреждения Красноярска, откуда к месту происшествия вылетел борт санавиации с бригадой краевых специалистов.

Еще 13 человек, из числа находившихся в момент аварии в общежитиях, в настоящий момент считаются пропавшими без вести. К их поискам привлечена авиация, а также водный транспорт государственной инспекции по маломерным судам, сообщает "ТВ Центр".

Уже известно, что дамба в поселке золотодобытчиков не числилась в реестре Ростехнадзора, как гидротехническое сооружение. Предположительно, построенная кустарным способом плотина была изношена и не смогла выдержать потока воды от прорыва ещё одной дамбы, расположенной выше по течению реки Сейба.

Андрей Сидоренко, "ТВ Центр".