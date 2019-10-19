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Растёт число пострадавших при погромах в Каталонии

11:03
  • суббота
  • 19 октября 2019

Полиция применяет спецсредства

Огненный хаос на улицах Барселоны. Всеобщая забастовка, которая начиналась с мирного шествия, обернулась жесточайшими столкновениями радикалов с полицией. Протестующие фактически превратили каталонскую столицу в зону боевых действий.

В результате погромов ранены 90 человек. Заблокированы десятки автодорог. Закрыты кафе и магазины, полыхают мусорные баки. Горят автомобильные шины. С приходом ночи на улицы Барселоны выходит ещё больше людей. Несколько сотен радикалов начинают погромы у здания полицейского управления. Беспорядки перекидываются и на другие улицы каталонской столицы, в том числе, на площадь Каталонии и Университетскую площадь. В стражей порядка летят бутылки с зажигательной смесью и булыжники, которые выламывают из тротуаров.

Чтобы оттеснись протестующих, полиции пришлось стрелять резиновыми пулями и применять слезоточивый газ. Огонь тушили водомётами. За прошедший вечер и ночь в ходе беспорядков пострадали как минимум 90 человек, 30 протестующих задержаны. Власти Испании настроены очень жестко и обещают наказать виновных, сообщает "ТВ Центр".

"Мы применим уголовный кодекс к насильственному сепаратизму со всей силой. Как и ко всему, что выходит за рамки закона. Я напоминаю всем, что за нападение на власть уголовный кодекс предусматривает шесть лет лишения свободы", - заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка.

Уличные волнения, спровоцированные суровыми приговорами испанского суда организаторам референдума о независимости Каталонии в 2017 году,  уже распространились и на другие регионы. Всего с момента начала беспорядков ранено более шестисот человек, свыше 130 задержаны. Власти  и бизнес подсчитывают убытки.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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