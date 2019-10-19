Британия замерла в ожидании голосования по Brexit в парламенте

Палата общин проводит экстренное заседание

Историческая дата или очередное фиаско. В Лондоне решается судьба новой сделки об условиях выхода королевства из Евросоюза. 17 октября документ утвердили в Брюсселе, теперь слово за британским парламентом. Учитывая расстановку сил, получить поддержку большинства премьеру Джонсону будет непросто.

В эту супер-субботу, как её назвали британские СМИ, вся страна следит за заседанием парламента. На повестке только один вопрос: "брекзиту", назначенному на 31 октября, быть или не быть? Градус страстей вокруг этой пьесы, а вернее, саги о выходе Британии из ЕС, и правда, шекспировский. А финал до сих пор никому не известен. Казалось, Борису Джонсону удалось переписать сюжет под себя. На саммите в Брюсселе он сумел договориться о новом соглашении с ЕС. Теперь дело за Палатой общин.

Парламент настоятельно требовал новых условий по так называемому бэкстопу - вопросу границы с Северной Ирландией. Чего Джонсон добился. Но теперь в Палате Общин возражают: такое новое - хуже чем забытое старое. Ведь Джонсон предлагает провести границу таможенной зоны не между двумя Ирландиями, а между Северной Ирландией и Британией. То есть, самовольно отделить от себя регион страны.

Партия лейбористов сразу заявила: сделке Джонсона снова скажет "нет". Их уже поддержали либерал-демократы и даже главные сторонники выхода острова из Евросоюза - партия "брекзита" Найджела Фараджа, сообщает "ТВ Центр".

Для поддержки соглашения Джонсону нужно 320 голосов "за". Пока, по подсчётам СМИ, он может рассчитывать на 300-310. Так что дебаты в Палате общин в эту супер-субботу точно будут жаркими.

Неспокойно и на улицах британской столицы. "Брекзитёры" собирают в Лондоне акцию протеста. Требуя от парламента наконец согласовать вопрос выхода страны из ЕС. Ведь если сделка Джонсона не пройдет, Британию скорее всего ждет очередная отсрочка. И, возможно, новые выборы в парламент. А значит, очередной виток политического кризиса. В котором страна живет все последние месяцы.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".