В Сербии отмечают 75-летие освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков

В торжествах примет участие Дмитрий Медведев

В Сербии проходят торжества по случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. В празднованиях принимает участие российский премьер-министр Дмитрий Медведев. В преддверии визита он дал интервью сербскому изданию "Вечерние новости".

Глава российского правительства подчеркнул, что высоко оценивает уровень отношений двух стран и рассказал о предстоящих переговорах с президентом Сербии Александром Вучичем, по итогам которых запланировано подписание ряда соглашений, сообщает "ТВ Центр". Также Дмитрий Медведев отметил, что Москва и Белград одинаково оценивают многие мировые события, в том числе, 75-летней давности.

"Наши страны очень сильно пострадали от фашизма, и очень важно, что у нас сохраняются одинаковые оценки того, что было тогда, 75 лет назад. Они не подвержены какой-то политической эрозии, не подвержены конъюнктуре. Эти оценки одинаковые. На самом деле это правдивые оценки того, что было. Именно поэтому я с удовольствием приму участие в праздновании этого юбилея", - сказал глава российского правительства.