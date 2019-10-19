ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Сербии отмечают 75-летие освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков

11:17
  • суббота
  • 19 октября 2019

В торжествах примет участие Дмитрий Медведев

В Сербии проходят торжества по случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. В празднованиях принимает участие российский премьер-министр Дмитрий Медведев. В преддверии визита он дал интервью сербскому изданию "Вечерние новости".

Глава российского правительства подчеркнул, что высоко оценивает уровень отношений двух стран и рассказал о предстоящих переговорах с президентом Сербии Александром Вучичем, по итогам которых запланировано подписание ряда соглашений, сообщает "ТВ Центр". Также Дмитрий Медведев отметил, что Москва и Белград одинаково оценивают многие мировые события, в том числе, 75-летней давности.

"Наши страны очень сильно пострадали от фашизма, и очень важно, что у нас сохраняются одинаковые оценки того, что было тогда, 75 лет назад. Они не подвержены какой-то политической эрозии, не подвержены конъюнктуре. Эти оценки одинаковые. На самом деле это правдивые оценки того, что было. Именно поэтому я с удовольствием приму участие в праздновании этого юбилея", - сказал глава российского правительства.

Главное сегодня
Жители города Белграда встречают советских воинов
Жители города Белграда встречают советских воинов
Интервью Дмитрия Медведева сербской газете "Вечерние новости"
Интервью Дмитрия Медведева сербской газете "Вечерние новости"
Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда
Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда
Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда
Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.