Кто запер голландскую семью на 9 лет в подвале собственного дома?

Новые подробности жуткой истории

В Нидерландах появились новые подробности громкой истории. Речь о семье, которая девять лет прожила в подвале фермерского дома, ожидая конца света. Полиция задержала второго подозреваемого - главу семейства, который был одним из затворников. Как выяснилось, он принадлежал к секте. Теперь мужчина обвиняется в незаконном лишении свободы и причинении вреда здоровью.

Тихая деревня, о которой и не все голландцы-то знали, уже неделю в центре обсуждения мировых СМИ. Новые подробности странного дела семьи, которая так самозабвенно ждала конца света, появляются практически каждый час!

Местных журналистов не останавливает даже так политика прайвеси - закон о строгом соблюдении права на личную информацию. Полиция как могла старалась скрывать действующих лиц от зоркого глаза прессы, но ей это не удалось. Второго задержанного зовут Геррит-Ян ван Дорстен, его полицейские нашли прикованным к постели в подвале дома. Сначала полагали, что мужчине нужна помощь, потом ситуация развернулась на 180 градусов. Представители религиозной секты мунитов опознали в нём своего бывшего последователя. Ван Дорстен покинул общину давно и планировал создать свой собственный культ. Об этом журналистам рассказал его двоюродный брат.

Последователи культа верят, что его основатель - южнокореец Мун Сон Мён - пришел закончить эру человечества. Отсюда и ожидание конца света. Прорисовываются и остальные детали этого запутанного клубка противоречий. 58-летний плотник Йозеф, которого полиция арестовала практически сразу, был приверженцем того же культа. А с Герритом познакомился на религиозных мероприятиях. Изначально полиция считала, что он мог удерживать семью против их воли. Сам Йозеф сотрудничать со следствием отказался и предпочитает хранить молчание. За него пока говорят немногочисленные соседи.

"Очень странно осознавать, что за столько лет мы не заметили ничего подозрительного. Правда, мы бы и не смогли ничего сделать, раз уж люди добровольно заперли себя сами", - сказал журналистам местный житель Винсент де Гууйер.

То, что затворничество может быть не добровольным, стало известно когда старший сын семейства - 25-летний Ян - пришёл за помощью в местный бар. Был напуган, смущался и вообще вел себя крайне необычно. Окончательно дело запуталось, когда журналисты обнаружили на просторах Сети аккаунты Яна практически во всех самых популярных соцсетях. Странички он завёл недавно, однако, довольно часто выходил за территорию фермы. Его публикации лаконичны: никаких призывов о помощи или же проповедей своего культа. Почему мужчине дали право на активную виртуальную жизнь в рамках затворничества - вопрос, на который сейчас пытается ответить следствие.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".