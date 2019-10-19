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Савченко вывела лжеца Порошенко на чистую воду

12:27
  • суббота
  • 19 октября 2019

Экс-президента поймали на вранье

Владимиру Зеленскому досталось в наследство от Петра Порошенко множество политических проблем. И главная из них – Донбасс и его будущее. Экс-президент Украины ничего не сделал в этом направлении, он  врал, что страна выполняет Минские соглашения, призванные разрешить конфликт на юго-востоке страны. Об этом в эфире украинского телеканала NewsOne заявила экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко.

"Порошенко раньше врал, что мы их выполняем, а на самом деле ничего не делали. Зеленский на самом деле ищет механизмы, как их выполнить", — бывшая наводчица.

По её мнению, для разрешения конфликта в Донбассе Киеву следует поддерживать диалог с Москвой во всех возможных форматах.

Тем временем ситуация в непризнанных ДНР и ЛНР осложняется постоянными обстрелами со стороны украинской армии. На минувшей неделе Киев сорвал процесс разведения вооружений на линии разграничения.

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Надежда Савченко
Надежда Савченко
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