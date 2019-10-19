ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России изменят процедуру поверки счётчиков воды

13:10
  • суббота
  • 19 октября 2019

Это упростит жизнь гражданам

В России может измениться процедура поверки счётчиков воды: из неё исключат бумажную составляющую. В правительстве хотят заменить выдачу свидетельств о поверке счётчиков на запись в электронной базе.

Процедура будет выглядеть так: после поверки прибора учёта специалист в присутствии владельца занесёт результаты в реестр Росстандарта через портал "Госуслуги", рассказал "Российской газете" глава ведомства Алексей Абрамов.

По его мнению, это поможет бороться с мошенниками, которые манипулируют сроками поверок и торгуют фальшивыми свидетельствами. Окончательное решение об изменении процедуры должна принять Госдума.

Главное сегодня
Установка прибора индивидуального учета водопотребления в квартире
Установка прибора индивидуального учета водопотребления в квартире
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.