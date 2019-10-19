В России изменят процедуру поверки счётчиков воды

Это упростит жизнь гражданам

В России может измениться процедура поверки счётчиков воды: из неё исключат бумажную составляющую. В правительстве хотят заменить выдачу свидетельств о поверке счётчиков на запись в электронной базе.

Процедура будет выглядеть так: после поверки прибора учёта специалист в присутствии владельца занесёт результаты в реестр Росстандарта через портал "Госуслуги", рассказал "Российской газете" глава ведомства Алексей Абрамов.

По его мнению, это поможет бороться с мошенниками, которые манипулируют сроками поверок и торгуют фальшивыми свидетельствами. Окончательное решение об изменении процедуры должна принять Госдума.