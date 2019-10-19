Опоздавший пассажир сообщил о бомбе в самолёте, летевшем в Москву

Лайнер пришлось экстренно сажать

В Красноярске совершил экстренную посадку самолёт, летевший из Улан-Удэ в Москву. На его борту находился 141 пассажир, включая десять детей и шесть членов экипажа.

Опоздавший на рейс пассажир сообщил, что на борту лайнера находится бомба. Экстренные службы встречали самолёт на взлётно-посадочной полосе. При осмотре взрывных устройств не обнаружено, сообщает "Интерфакс".

Сообщивший о бомбе 43-летний Дмитрий Гаврилов задержан и доставлен в один из отделов отдел полиции Улан-Удэ.