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Зюганов рассказал о выполнении наказов Путина

14:46
  • суббота
  • 19 октября 2019

КПРФ укрепляет основы партии

В Подмосковье открылся 9-ый пленум Центрального комитета КПРФ. В нём приняли участие около 600 человек. Это - представители партийной  фракции в Госдуме, руководители региональных отделений и лидеры молодёжных организаций, сообщает "ТВ Центр".

Геннадий Зюганов зачитал доклад, в котором представил программу, направленную на укрепление идейно-политических и нравственных основ партии, а также рассказал о работе мэров и губернаторов - представителей КПРФ.

"Мы по сути дела выполняем поручения президента, что надо войти в пятёрку ведущих экономик, иметь темпы выше мировых. Наши руководители имеют темпы выше мировых и показывают пример выпуска продукции мирового качества. Мы накопили тот опыт, который сегодня может стать достоянием всей страны", - заявил лидер КПРФ.

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