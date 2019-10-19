41-летнюю Климову перепутали с бунтующим подростком

Актриса выглядит младше своей дочери

Екатерина Климова стала выглядеть моложе своей 17-летней дочери Елизаветы. Актриса опубликовала у себя в Instagram фото с официального мероприятия, на котором она позирует вместе с дочкой в молодёжной одежде.

Поклонники не сразу поняли – где на снимке мама, а где дочь. Издалека они выглядят ровесницами, а 41-летняя Екатерина в жёлтом костюме и солнцезащитных очках похожа на бунтующего подростка.

"Девчонка!" "Катя, как вам удается оставаться такой юной?" "Знает секрет вечной молодости", - прокомментировали подписчики.

У Екатерины Климовой четверо детей. Дочь Елизавета родилась от первого мужа актрисы - ювелира Ильи Хорошилова. В браке с актёром Игорем Петренко родились двое сыновей – Матвей и Корней. Наконец, в 2015 году отцом Изабеллы стал актёр Гела Месхи.