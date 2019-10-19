В Турции россиянин случайно убил пятилетнюю дочь

Девочка упала с велосипеда и ударилась головой

В Турции для семьи из России трагедией закончилась поездка в горы на взятом напрокат велосипеде. Отец семейства не справился с управлением и велосипед выкатился за пределы дороги, при этом пятилетняя девочка упала с сиденья и ударилась о камни.

На попутной машине родители довезли ребёнка до больницы, но врачи не смогли помочь ей: от полученной травмы головы девочка умерла в больнице.

Погибшая отдыхала в Турции с родителями и десятилетним братом, сообщает агентство DHA. Инцидент произошел в городе Кемер.