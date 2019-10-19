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В Турции россиянин случайно убил пятилетнюю дочь

15:42
  • суббота
  • 19 октября 2019

Девочка упала с велосипеда и ударилась головой

В Турции для семьи из России трагедией закончилась поездка в горы на взятом напрокат велосипеде. Отец семейства не справился с управлением и велосипед выкатился за пределы дороги, при этом пятилетняя девочка упала с сиденья и ударилась о камни.
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На попутной машине родители довезли ребёнка до больницы, но врачи не смогли помочь ей: от полученной травмы головы девочка умерла в больнице.

Погибшая отдыхала в Турции с родителями и десятилетним братом, сообщает агентство DHA. Инцидент произошел в городе Кемер.

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