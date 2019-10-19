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В Красноярском крае объявлен траур после трагедии на золотом прииске

14:33
  • суббота
  • 19 октября 2019

Власти сообщают о 15-ти погибших

21 октября в Красноярском крае объявлен днём траура по погибшим при прорыве дамбы на золотодобывающем прииске. Такое решение принял  губернатор Александр Усс.
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Также в Курагинском районе введён режим чрезвычайной ситуации, сообщает ТАСС. Спасатели ещё не закончили поиски пропавших без вести после затопления двух общежитий, в которых жили рабочие.

Напомним, что утром 19 октября в посёлке Щетинкино под Красноярском произошёл прорыв дамбы на реке Сейба. Вода затопила общежития золотоискателей. Погибли 15 человек, 13 пропали без вести. Поисковые работы продолжатся до вечера воскресенья, зона поиска пропавших без вести будет расширена.

Известно, что плотина была построена с большим количеством нарушений и без разрешения. Она не была зарегистрирована в Ростехнадзоре. 

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