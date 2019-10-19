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Медведев и Вучич приняли участие в параде в честь 75-летия освобождения Белграда

14:47
  • суббота
  • 19 октября 2019

Смотр военной техники прошёл на аэродроме в пригороде столицы Сербии

В Сербии проходят торжества по случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. В празднованиях принимает участие российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Вместе с сербским лидером Александром Вучичем он наблюдал за парадом военной техники, который прошёл на аэродроме под Белградом, сообщает "ТВ Центр".
В Сербии отмечают 75-летие освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков

В параде участвовали почти две с половиной тысячи бойцов, 100 боевых машин и авиация. Среди представленных образцов били и российские, которые наша страна выделила Сербии в качестве военной помощи. Это - бронетранспортеры, истребители МИГ-29 и вертолёты МИ-35 и МИ-17.

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