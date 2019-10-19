Спасатели нашли живых рабочих на затопленном прииске под Красноярском

Без вести пропавшими остаются 6 человек

Семь из 13-ти пропавших рабочих с затопленного золотого прииска под Красноярском найдены живыми. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МЧС. Там же сказали, что поисковые работы на месте прорыва дамбы будут идти круглосуточно.

Несмотря на наступление темноты, поисковая операция не завершена. Шесть человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Утром 19 октября в посёлке Щетинкино произошёл прорыв дамбы на реке Сейба. Вода затопила общежития золотоискателей, погибли 15 рабочих. Известно, что плотина была построена с нарушениями и без соответствующего разрешения. Она не была зарегистрирована в Ростехнадзоре.