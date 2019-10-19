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Спасатели нашли живых рабочих на затопленном прииске под Красноярском

16:09
  • суббота
  • 19 октября 2019

Без вести пропавшими остаются 6 человек

Семь из 13-ти пропавших рабочих с затопленного золотого прииска под Красноярском найдены живыми. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МЧС. Там же сказали, что поисковые работы на месте прорыва дамбы будут идти круглосуточно.
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Несмотря на наступление темноты, поисковая операция не завершена. Шесть человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Утром 19 октября в посёлке Щетинкино произошёл прорыв дамбы на реке Сейба. Вода затопила общежития золотоискателей, погибли 15 рабочих. Известно, что плотина была построена с нарушениями и без соответствующего разрешения. Она не была зарегистрирована в Ростехнадзоре.

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