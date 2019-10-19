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Вскрылись жуткие факты о прорыве дамбы под Красноярском

17:33
  • суббота
  • 19 октября 2019

Озвучены причины трагедии

Дамбу в Красноярском крае могли построить для упрощения промывки золота, такую версию трагедии на прииске в Курагинском районе озвучил  директор экологической организации "Плотина" Александр Колотов. По мнению активиста, плотину возвели для пруда-отстойника, который облегчает добычу рассыпного золота.
Спасатели нашли живых рабочих на затопленном прииске под Красноярском

"Я не был на месте, но, судя по всему, это пруд-отстойник. Роют ответвление от реки и пытаются осаждать частицы золота", - приводит слова эколога РИА Новости.

Колотов также сообщил, что он и его коллеги проводили спутниковый мониторинг, который выявил загрязнение притока Енисея Сисима, в том числе от реки Сейба, на которой находилась дамба. "Последние три года золотодобытчики были в привилегированном положении и считали, что делать можно все что угодно. Я считаю, что одна из причин того, что произошло - это беспечность и безнаказанность", - резюмировал эколог.

Утром 19 октября в посёлке Щетинкино под Красноярском произошёл прорыв дамбы на реке Сейба. Вода затопила временные общежития золотоискателей, погибли 15 рабочих. Позже спасатели нашли семерых старателей, они живы. Шестеро рабочих артели считаются пропавшими без вести. Поисковые работы на месте прорыва дамбы продолжаются, несмотря на наступление темноты.

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