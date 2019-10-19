Всё напоминает о ней: принц Гарри сравнил Меган Маркл с принцессой Дианой

Герцог Сассекский напомнил о травле со стороны журналистов

Принц Гарри напомнил общественности, что его мать, принцесса Диана была жертвой травли со стороны прессы. Теперь он сам видит похожее давление на свою жену Меган Маркл.

Скоро поклонники британской королевской семьи увидят документальный фильм, посвященный африканскому туру Меган Маркл и принца Гарри.

В этой картине герцог Сассекский с любовью и нежностью вспоминает о своей матери. "Всё, что я делаю, напоминает о ней", - говорит принц Гарри.

Каждый раз при виде камеры, при звуке щелчка фотоаппарата и его вспышке я возвращаюсь назад. Это худшее напоминание о жизни мамы, которое неизбежно соседствует с лучшими.

Во время тура он побывал там, где когда-то занималась благотворительностью принцесса Диана. Так же, как и она прошёлся по заминированному полю для привлечения общественности к этой проблеме. Герцог признался, что внимание прессы всегда напоминает ему, что Диана была постоянно окружена фотографами.