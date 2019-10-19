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Всё напоминает о ней: принц Гарри сравнил Меган Маркл с принцессой Дианой

17:59
  • суббота
  • 19 октября 2019

Герцог Сассекский напомнил о травле со стороны журналистов

Принц Гарри напомнил общественности, что его мать, принцесса Диана была жертвой травли со стороны прессы. Теперь он сам видит похожее давление на свою жену Меган Маркл.  
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Скоро поклонники британской королевской семьи увидят документальный фильм, посвященный африканскому туру Меган Маркл и принца Гарри.

В этой картине герцог Сассекский с любовью и нежностью вспоминает о своей матери. "Всё, что я делаю, напоминает о ней", - говорит принц Гарри.

Каждый раз при виде камеры, при звуке щелчка фотоаппарата и его вспышке я возвращаюсь назад. Это худшее напоминание о жизни мамы, которое неизбежно соседствует с лучшими.

Во время тура он побывал там, где когда-то занималась благотворительностью принцесса Диана. Так же, как и она прошёлся по заминированному полю для привлечения общественности к этой проблеме. Герцог признался, что внимание прессы всегда напоминает ему, что Диана была постоянно окружена фотографами.

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