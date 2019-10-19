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В Москве найдены два мёртвых рок-музыканта

18:37
  • суббота
  • 19 октября 2019

Продюсер и барабанщик отравились запрещёнными препаратами

В музыкальной студии найдены мёртвыми продюсер и барабанщик московской рок-группы Zreet. Инцидент произошёл в районе Печатники.

Как сообщает РЕН ТВ, Глеб Акимов и Артём Колбасов скончались, отравившись наркотиками. Музыканты строили с приятелями вечеринку. Утром друзья обнаружили, что Глеб и Артём мертвы.

Группа Zreet позиционировала себя как психоделическое трио из Москвы. Её солист Александр Вальтер был третьим участником коллектива и тоже был на злополучной вечеринке, но поспешил отметить, что запрещённых препаратов не принимает.

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