В Москве найдены два мёртвых рок-музыканта

Продюсер и барабанщик отравились запрещёнными препаратами

В музыкальной студии найдены мёртвыми продюсер и барабанщик московской рок-группы Zreet. Инцидент произошёл в районе Печатники.

Как сообщает РЕН ТВ, Глеб Акимов и Артём Колбасов скончались, отравившись наркотиками. Музыканты строили с приятелями вечеринку. Утром друзья обнаружили, что Глеб и Артём мертвы.

Группа Zreet позиционировала себя как психоделическое трио из Москвы. Её солист Александр Вальтер был третьим участником коллектива и тоже был на злополучной вечеринке, но поспешил отметить, что запрещённых препаратов не принимает.