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Кризис в Британии: Brexit откладывается, Борису Джонсону грозят судом

19:15
  • суббота
  • 19 октября 2019

Премьер-министр не нашёл общего языка с парламентом

Британскому премьер-министру пригрозили судом в случае игнорирования решения парламента. Палата общин приняла поправку об отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза, которая обязывает Бориса Джонсона просить Брюссель о переносе Brexit на более поздний срок.
Джонсона обвинили в политическом вандализме из-за "Брекзита"

Джонсон на заседании парламента заявил, что не намерен просить об отсрочке. По его словам, позиция правительства Великобритании не изменилась, и страна покинет Евросоюз в запланированный срок, то есть 31 октября. После криков депутатов лидер фракции шотландских националистов Иан Блэкфорд пригрозил премьеру судом, если тот нарушит решение парламента и не попросит об отсрочке. "Любой премьер, который думает, что он выше закона, окажется в суде", - заявил депутат из Шотландии.

Палата общин потребовала от премьер-министра до 23:00 19 октября направить в Евросоюз запрос об отсрочке Brexit. Джонсон проигнорировал это требование депутатов и сообщил, что его кабинет на следующей неделе подготовит проект законов, необходимый для выхода Британии из ЕС. Противостояние премьера и парламента грозит перерасти в полноценный политический кризис, предупреждают эксперты. 

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