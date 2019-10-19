Путин и Меркель обсудили срочную встречу в нормандском формате

Лидеры России и Германии поговорили по телефону

Ангела Меркель и Владимир Путин обсудили по телефону подготовку к саммиту нормандской четвёрки. Когда состоятся переговоры пока не ясно. Канцлер Германии и российский президент также поговорили о транзите газа через Украину, обменялись мнениями о ситуации в Сирии и Ливии, сообщил журналистам в Берлине официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Ранее о необходимости встречи в нормандском формате заявлял украинский президент Владимир Зеленский, а Ангела Меркель в разговоре с ним 9 октября пообещала использовать предстоящие контакты с лидерами России и Франции для достижения договоренности о дате проведения саммита.

В Кремле заявляли, что встреча на высшем уровне может пройти только после разведения сил на линии соприкосновения в Донбассе. На минувшей неделе Киев сорвал процесс отвода войск.