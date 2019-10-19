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Всплыли неожиданные тайны из прошлого Анастасии Заворотнюк

19:52
  • суббота
  • 19 октября 2019

Актриса давно страдала серьёзной болезнью

Чем дольше в прессе нет официальных сообщений о здоровье Анастасии Заворотнюк, тем больше появляется новостей, связанных с её прошлым. В частности, стало известно, что актриса оказывается страдала манией преследования. Она не была готова к славе, которая навалилась на неё после выхода сериала "Моя прекрасная няня".
В Сети появились фото из больницы Заворотнюк

Заворотнюк постоянно атаковали папарацци: ей не давали ступить ни шага, а каждое её действие широко обсуждалось в прессе. Каждый выход в свет с любым коллегой мужского пола превращался в сущий ад. Как рассказывала однажды Заворотнюк, она сама себя загнала в угол. Выходя на улицу, она надвигала на глаза шляпу и надевала тёмные очки, пишет Teleprogramma.pro.

Близкое окружение Заворотнюк советовало ей обратиться к врачу-психотерапевту, но она отказывалась. После развода со вторым мужем Дмитрием Стрюковым, актриса пошла к специалисту, но он никак ей не помог, а только выкачивал из "прекрасной няни" деньги за псевдолечение.

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