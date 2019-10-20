По делу о гибели рабочих на золотом прииске есть задержанные

С ними работают следователи

По делу о прорыве дамбы и гибели золотодобытчиков в Красноярском крае задержаны директор и двое сотрудников артели, сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета. Задержанные доставлены в Красноярск, с ними работают следователи.

Утром 19 октября в посёлке Щетинкино под Красноярском произошёл прорыв дамбы на реке Сейба. Вода затопила временные общежития золотоискателей, погибли 15 рабочих. Позже спасатели нашли семерых старателей, ещё шестеро считаются пропавшими без вести. Поисковые работы на месте прорыва дамбы возобновились утром 20 октября, они проходят в сложных условиях.

Известно, что дамба на реке Сейба была построена с нарушениями и без соответствующих разрешений. Кроме того, выявлены серьёзные проблемы с законом у холдинга, который владеет золотодобывающим предприятием.