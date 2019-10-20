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Синоптики нашли объяснение аномально жаркой осени

10:07
  • воскресенье
  • 20 октября 2019

Температура держится выше нормы

Причиной аномальной осени в центральной части России стал антициклон, который приносит с юга потоки тёплого воздуха. Такая ситуация  совершенно не характерна для середины осени и свидетельствует о глобальном потеплении климата, считает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Между тем до конца следующей недели в столичном регионе сохранится тёплая погода. Температурный фон будет выше нормы. Ночью столбики термометров опустятся не ниже плюс пяти градусов, днём будет от 11 до 16 тепла. Дожди прогнозируются только в начале недели.

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