Синоптики нашли объяснение аномально жаркой осени

Температура держится выше нормы

Причиной аномальной осени в центральной части России стал антициклон, который приносит с юга потоки тёплого воздуха. Такая ситуация совершенно не характерна для середины осени и свидетельствует о глобальном потеплении климата, считает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Между тем до конца следующей недели в столичном регионе сохранится тёплая погода. Температурный фон будет выше нормы. Ночью столбики термометров опустятся не ниже плюс пяти градусов, днём будет от 11 до 16 тепла. Дожди прогнозируются только в начале недели.