ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сделано официальное заявление о сумасшествии Хиллари Клинтон

09:53
  • воскресенье
  • 20 октября 2019

Диагноз озвучил Дональд Трамп

Дональд Трамп диагностировал у Хиллари Клинтон психическое заболевание. Об этом президент США написал у себя в Twitter.

Хиллари назвала Тулси Габбард "фавориткой России", а Джилл Стайн "российским агентом". Меня также называли большим любителем России, действительно, мне нравятся русские люди, как и все люди. Хиллари сошла с ума!

Ранее соперница Трампа на президентских выборах 2016 года вычислила агентов влияния в политическом истеблишменте США. Она обвинила в связях с Россией конгрессмена Габбард и эколога Стайн.

Главное сегодня
Хилари Клинтон
Хилари Клинтон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.