Сделано официальное заявление о сумасшествии Хиллари Клинтон

Диагноз озвучил Дональд Трамп

Дональд Трамп диагностировал у Хиллари Клинтон психическое заболевание. Об этом президент США написал у себя в Twitter.

Хиллари назвала Тулси Габбард "фавориткой России", а Джилл Стайн "российским агентом". Меня также называли большим любителем России, действительно, мне нравятся русские люди, как и все люди. Хиллари сошла с ума!

Ранее соперница Трампа на президентских выборах 2016 года вычислила агентов влияния в политическом истеблишменте США. Она обвинила в связях с Россией конгрессмена Габбард и эколога Стайн.