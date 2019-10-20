В России всё готово к падению цен на нефть

Бюджет страны выдержит низкую стоимость чёрного золота

В случае резкого падения цен на нефть Россия сможет выполнять свои международные обязательства с помощью золотого резерва. Такое заявление сделал министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу CNBC.

"Независимо от того, что произойдёт с ценами, у нас будут средства для выполнения наших обязательств, поскольку Россия накопила большие резервы золота - более 7% ВВП", - отчитался министр.

Силуанов напомнил, что в бюджете сейчас заложена стоимость нефти – 42 доллара за баррель. Текущая цена барреля – 59 долларов. По прогнозам аналитиков, в этом году стоимость нефти не превысит 52 долларов, в 2020-м будет на уровне 57 долларов за баррель.