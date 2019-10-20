ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России всё готово к падению цен на нефть

09:42
  • воскресенье
  • 20 октября 2019

Бюджет страны выдержит низкую стоимость чёрного золота

В случае резкого падения цен на нефть Россия сможет выполнять свои международные обязательства с помощью золотого резерва. Такое заявление сделал министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу CNBC.

"Независимо от того, что произойдёт с ценами, у нас будут средства для выполнения наших обязательств, поскольку Россия накопила большие резервы золота - более 7% ВВП", - отчитался министр.

Силуанов напомнил, что в бюджете сейчас заложена стоимость нефти – 42 доллара за баррель. Текущая цена барреля – 59 долларов. По прогнозам аналитиков, в этом году стоимость нефти не превысит 52 долларов, в 2020-м будет на уровне 57 долларов за баррель.

Главное сегодня
Нефтедобыча
Нефтедобыча
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.