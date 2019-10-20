Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Сирии

Людям привезли продуктовые наборы

Российские военные доставили партию гуманитарной помощи в сирийскую провинцию Эль-Кунейтра. Жителям местной деревни раздали более трёх с половиной тонн продуктовых наборов. В первую очередь их получили женщины и дети. Школьникам сотрудники центра по примирению подарили ранцы.

Российские военные медики провели приём населения. Посёлок находится в непосредственной близости от оккупированных Израилем Голанских высот. Безопасность жителей обеспечивают подразделения российской военной полиции, сообщает "ТВ Центр".