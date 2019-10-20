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Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Сирии

09:59
  • воскресенье
  • 20 октября 2019

Людям привезли продуктовые наборы

Российские военные доставили партию гуманитарной помощи в сирийскую провинцию Эль-Кунейтра. Жителям местной деревни раздали более трёх с половиной тонн продуктовых наборов. В первую очередь их получили женщины и дети. Школьникам сотрудники центра по примирению подарили ранцы.

Российские военные медики провели приём населения. Посёлок находится в непосредственной близости от оккупированных Израилем Голанских высот. Безопасность жителей обеспечивают подразделения российской военной полиции, сообщает "ТВ Центр".

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Гуманитарная помощь жителям Сирии
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