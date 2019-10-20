На затопленном прииске под Красноярском выявлены серьёзные нарушения

Задержаны трое подозреваемых

В Красноярском крае, где 19 октября произошёл прорыв дамбы на золотом прииске, задержаны директор и двое сотрудников предприятия. По приоритетной версии, причиной трагедии могли стать нарушения при проведении работ. Сейчас на месте ЧП продолжается поисково-спасательная операция: сотрудники МЧС ищут шестерых пропавших без вести.

Обстоятельства аварии выясняют следователи. В офисе компании "Сибзолото", владеющей золотодобывающей артелью, прошли обыски. Изъяты финансовая и техническая документация, а также личные дела сотрудников. Задержаны мастера участка золотодобывающей артели и генеральный директор Максим Ковальков. Его уже допрашивают в местном управлении СКР, сообщает "ТВ Центр".

Известно, что разрушенная дамба эксплуатировалась без разрешения надзорных органов. Гидротехническое сооружение не было застраховано и не числилось в государственном регистре. Отсутствовала проектная документация; значит, сооружение было долгое время потенциальной угрозой для всех работников посёлка.

С рассветом возобновили спасательную операцию. На месте прорыва дамбы в Курагинском районе продолжают разбирать завалы вдоль береговой линии реки Сейбы и в устье в месте слияния с рекой Сисим и вниз по течению. В затопленном поселке золотодобытчиков могут оставаться люди. Шестеро по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Все работники артели трудились вахтовым методом. Месяц работы, месяц - отдыха. На бумаге - официальное трудоустройство, премиальные. На деле - график зависел от прихоти руководства. Тот, кто собирался домой, рисковал остаться без зарплаты. Потому семь старателей, которые в результате поисково-спасательной операции были найдены живыми, ночью могли находится на соседнем прииске.

По одной из версий, причиной прорыва дамбы стали обильные осадки. В районе происшествия ввели режим ЧС. Родственникам погибшим оказывается психологическая помощь. Понедельник, 21 октября в Красноярском крае объявлен днём траура.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".