Пожар на складе в Москве тушили шесть часов (видео)

Специалисты проверяют воздух на наличие опасных веществ

На западе Москвы, где утром 20 октября произошёл крупный пожар, специалисты проводят замеры воздуха. Загорелись складские помещения. Пламя распространилось на площади в полторы тысячи квадратных метров. Частично обрушилась кровля.

К тушению привлекли около 80 человек, 20 единиц спецтехники и авиацию. Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. Спасателям уже удалось локализовать огонь. Причины возгорания неизвестны. Информации о пострадавших не поступало, сообщает "ТВ Центр".