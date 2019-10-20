В Сирии нарушен режим прекращения огня

Погиб турецкий военнослужащий

В Сирии в результате обстрелов погиб турецкий военный. Еще один солдат получил серьёзные ранения. В оборонном ведомстве страны вину возложили на курдские войска и отметили, что огонь вёлся из противотанкового и стрелкового оружия, несмотря на объявленный в регионе 120-ти часовой режим тишины.

Напомним, соглашение о приостановке боевых действий Анкара и Вашингтон подписали 17 октября, номинально дав возможность войскам Сил демократической Сирии покинуть приграничную территорию. Однако, по данным коалиции, за последние сутки Анкара нанесла по этим самым районам не менее 40 ударов.

Ситуацию на сирийско-турецкой границе обсудят Владимир Путин и Рэджеп Тайип Эрдоган на следующей неделе в Сочи, куда президент Турции прибудет с рабочим визитом, сообщает "ТВ Центр".