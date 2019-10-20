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Чили охватили массовые беспорядки

11:13
  • воскресенье
  • 20 октября 2019

Люди протестуют из-за повышения цен на проезд в транспорте

В Чили вспыхнули массовые протесты против повышения цен на проезд в общественном транспорте. Митинги обернулись погромами и столкновениями с полицией. Жертвами беспорядков уже стали три человека, счёт пострадавших идёт на десятки.

Волна протестов прокатилась по всей стране, но самые ожесточенные беспорядки произошли в столице. Манифестанты громили магазины, перекрывали улицы и устраивали пожары. Сожжены торговый центр, несколько станций метро, десяток автобусов, сообщает "ТВ Центр".

Власти объявили в Сантьяго чрезвычайное положение и ввели комендантский час. Тем не менее, снизить градус напряженности пока не удается. В центр города стянута бронетехника, задержаны уже более 300 человек.

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