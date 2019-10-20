Джонсон просит ЕС отложить Brexit на три месяца

Премьер-министр Британии написал письмо Дональду Туску

Британский парламент обязал премьер-министра просить Брюссель о новой отсрочке по "брекзиту". А вот обсуждение сделки, которая должна была обеспечить выход королевства из ЕС до 31 октября, вновь сорвано. Борис Джонсон уже направил несколько писем главе Евросовета Дональду Туску, в одном из которых признался, что не хотел бы отказываться от своих планов. Из-за чего тут же подвергся резкой критике со стороны оппозиционных сил.

Обратный отсчет: сколько дней, часов, минут и даже секунд осталось до "брекзита" публикуют сейчас все британские СМИ. Время, и правда, уходит. Но решения нет до сих пор. Накануне Палата общин фактически сорвала рассмотрение нового соглашения с Брюсселем, сообщает "ТВ Центр".

Один из парламентариев внёс на рассмотрение поправку, по которой правительство сначала должно направить в парламент недостающие документы и попросить ЕС о ещё одной отсрочке. Вдруг новую сделку Джонсона ждёт та же судьба, что и старые сделки Мэй? Причём, об отсрочке на три месяца Джонсон обязан попросить Брюссель до 11 вечера воскресенья, 20 октября.

Премьер сперва упрямился. "Я не буду обсуждать отсрочку с Евросоюзом. Закон не обязывает меня это делать", - заявил Джонсон. Но потом подчинился требованиям парламента. Правда, по-своему. В письме, которое этим утром уже получил глава Евросовета Дональд Туск, британский премьер хоть и просит об отсрочке, но тут же добавляет: лично он считает, что она Британии не нужна.

Теперь слово за Брюсселем. Для коллективного решения европейским лидерам придется собраться на срочный Евросаммит. Предположительно, он может состояться 28 октября. Если, конечно, в Лондоне всё-таки не смогут уладить противоречия раньше.

Джонсон обещает вернуться в парламент уже на следующей неделе, чтобы представить все недостающие документы. Но вот устроят ли они палату общин? Судьба "брекзита", которая должна была проясниться в эту субботу, стала еще более туманной.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".