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На Алтае задержали контрабандистов, торгующих редкими птицами

11:39
  • воскресенье
  • 20 октября 2019

Они нанесли ущерб в 4 миллиона рублей

В Алтайском крае заведено уголовное дело против двух контрабандистов, пытавшихся вывезти заграницу шесть редчайших сапсанов. Птиц держали в ужасных условиях, несколько дней они провели в обычных хозяйственных сумках без еды.  Ущерб, нанесенный государству, оценивается в четыре  миллиона рублей.

Налаженный незаконный бизнес по отлову и вывозу за границу ценных диких пернатых существует в регионе не первый год. Этих птиц тренируют для соколиной охоты и они чрезвычайно популярны среди обеспеченных иностранцев. Цена за один экземпляр на черном рынке - от 10 тысяч долларов, сообщает "ТВ Центр".

Задержанный по делу о контрабанде перевозчик теперь сам в клетке. На вопросы следователей отвечает неохотно. Обвиняемый - гражданин Казахстана. Чтобы перепродать птиц он незаконно пересек границу России. Второй -  житель Алтайского Края. Сейчас следствию предстоит выяснить, кто еще участвовал в налаженной торговой цепи.

Обвиняемым контрабандистам грозит наказание в виде лишения свободы до трёх лет и штраф в миллион рублей. Изъятых в ходе операции птиц доставили в краевую общественную организацию помощи диким животным. После того, как соколы восстановятся и наберутся сил, их выпустят на свободу.

Андрей Сидоренко, "ТВ Центр".

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