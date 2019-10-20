На Алтае задержали контрабандистов, торгующих редкими птицами

Они нанесли ущерб в 4 миллиона рублей

В Алтайском крае заведено уголовное дело против двух контрабандистов, пытавшихся вывезти заграницу шесть редчайших сапсанов. Птиц держали в ужасных условиях, несколько дней они провели в обычных хозяйственных сумках без еды. Ущерб, нанесенный государству, оценивается в четыре миллиона рублей.

Налаженный незаконный бизнес по отлову и вывозу за границу ценных диких пернатых существует в регионе не первый год. Этих птиц тренируют для соколиной охоты и они чрезвычайно популярны среди обеспеченных иностранцев. Цена за один экземпляр на черном рынке - от 10 тысяч долларов, сообщает "ТВ Центр".

Задержанный по делу о контрабанде перевозчик теперь сам в клетке. На вопросы следователей отвечает неохотно. Обвиняемый - гражданин Казахстана. Чтобы перепродать птиц он незаконно пересек границу России. Второй - житель Алтайского Края. Сейчас следствию предстоит выяснить, кто еще участвовал в налаженной торговой цепи.

Обвиняемым контрабандистам грозит наказание в виде лишения свободы до трёх лет и штраф в миллион рублей. Изъятых в ходе операции птиц доставили в краевую общественную организацию помощи диким животным. После того, как соколы восстановятся и наберутся сил, их выпустят на свободу.

Андрей Сидоренко, "ТВ Центр".