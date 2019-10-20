Учёные обнаружили в космосе странный объект

Он похож на портал в другое измерение

Учёные НАСА опубликовали фотографию спиральной галактики, которую назвали порталом в другое измерение. Снимок, сделанный космическим телескопом Хаббл, напоминает кадр из кинофильма. Но несмотря на необычный вид, эта галактика довольно типичная, таких объектов множество во Вселенной.

Они представляют собой огромное скопление звёзд в форме плоского диска, иногда с выпуклостью в центре. В данном случае, спиральные рукава обвивают светящееся ядро, из-за чего фотография получилась такой фантастической, сообщает "ТВ Центр".