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Причиной пожара с 7 погибшими под Ярославлем стал поджог

12:00
  • воскресенье
  • 20 октября 2019

Подозреваемый задержан

Причиной пожара в жилом доме в Ростове Ярославской области, в результате которого погибли семь человек, стал поджог. Об этом сообщили в Следственном комитете. Как уточняют в ведомстве, подозреваемый задержан. Это местный житель 1982 года рождения, сообщает "ТВ Центр".
Шестеро детей погибли на пожаре под Ярославлем

ЧП произошло накануне, 19 октября в многоквартирном доме барачного типа. Трое человек пострадали, они находятся в больнице. По версии следствия, очаг возгорания находился на лестничной клетке второго этажа. Возбуждено уголовное дело.

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