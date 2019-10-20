Причиной пожара с 7 погибшими под Ярославлем стал поджог

Подозреваемый задержан

Причиной пожара в жилом доме в Ростове Ярославской области, в результате которого погибли семь человек, стал поджог. Об этом сообщили в Следственном комитете. Как уточняют в ведомстве, подозреваемый задержан. Это местный житель 1982 года рождения, сообщает "ТВ Центр".

ЧП произошло накануне, 19 октября в многоквартирном доме барачного типа. Трое человек пострадали, они находятся в больнице. По версии следствия, очаг возгорания находился на лестничной клетке второго этажа. Возбуждено уголовное дело.