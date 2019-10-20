Россиянам пообещали досрочный выход на пенсию

Получить социальное пособие можно на два года раньше

Россияне могут выйти на пенсию раньше срока на два года. Это возможно в случае, если гражданин был уволен с работы и не смог найти новую. "Подтверждение того, что человек не может трудоустроиться, выдает центр занятости", - пояснили в Пенсионном фонде.

Кроме того, досрочная пенсия может назначаться для людей, которые работают на тяжёлых и вредных производствах, пишет "Российская газета".

Напомним, что с прошлого года в России изменился возраст выхода на пенсию. Он будет расти постепенно: в 2028 году для женщин пенсионный возраст устанавливается в 60 лет, для мужчин - в 65 лет.