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Решетова показала интимное видео

17:27
  • воскресенье
  • 20 октября 2019

Модель стала мамой

Анастасия Решетова показала, как кормит сына Тимати. Модель и подруга известного рэпера прекрасно выглядит и находится в приподнятом настроении. В stories Instagram она поделилась счастливым моментом с Ратмиром на руках.
Мама показала трогательное фото Тимати с сыном и Решетовой

Сын Тимура Юнусова и Анастасии Решетовой появился на свет 16 октября. Молодая мама рожала в частном перинатальном центре. "Было нелегко и долго, но в тот самый кульминационный момент, когда его приложили к моей груди, я тут же забыла обо всем на свете и заплакала от великого счастья", -  написала Настя в Instagram.

Подписчики пожелали счастливой семье любви. "Такие сладкие!", "Большое счастье в жизни", "Как же трогательно!", - пишут комментаторы.

Напомним, что у Тимати уже есть дочь Алиса, ей пять лет. Её мама – модель Алёна Шишкова.

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