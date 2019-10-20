Решетова показала интимное видео

Модель стала мамой

Анастасия Решетова показала, как кормит сына Тимати. Модель и подруга известного рэпера прекрасно выглядит и находится в приподнятом настроении. В stories Instagram она поделилась счастливым моментом с Ратмиром на руках.

Сын Тимура Юнусова и Анастасии Решетовой появился на свет 16 октября. Молодая мама рожала в частном перинатальном центре. "Было нелегко и долго, но в тот самый кульминационный момент, когда его приложили к моей груди, я тут же забыла обо всем на свете и заплакала от великого счастья", - написала Настя в Instagram.

Подписчики пожелали счастливой семье любви. "Такие сладкие!", "Большое счастье в жизни", "Как же трогательно!", - пишут комментаторы.

Напомним, что у Тимати уже есть дочь Алиса, ей пять лет. Её мама – модель Алёна Шишкова.