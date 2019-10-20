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Сделано заявление о здоровье Тотьмяниной после операции в онкоцентре

18:53
  • воскресенье
  • 20 октября 2019

Подозрения на рак появились два года назад

Фигуристку Татьяну Тотьмянину предупреждали о возможной онкологии ещё задолго до операции, которую она перенесла на днях. Детали раскрыл Алексей Ягудин. По его словам, проблемы со здоровьем начались у Тотьмяниной два года назад.
Прооперированная Тотьмянина записала видео из онкоцентра

Тогда врачи обнаружили несколько небольших новообразований, но экстренно оперировать не стали и решили оставить Татьяну под наблюдением, пишет издание "7 дней".

Но через какое-то время выяснилось, что опухоль разрослась и Тотьмяниной было рекомендовано удалить желчный пузырь. На этой неделе 37-летнюю фигуристку прооперировали, опухоль оказалась доброкачественной. Операция прошла без осложнений, сейчас спортсменка дома с детьми и мужем. Тотьмянина хочет выйти на лёд уже через две недели.

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