Рыжий Иванушка показал повзрослевших детей

Трио Апполоновых публике понравилось

Рыжий Иванушка показал повзрослевших сыновей. Андрей Григорьев-Апполонов поделился со своими подписчиками в Instagram фотографией повзрослевших сыновей от Марины Банковой, с которой он развёлся совсем неддавно.

На фото – счастливый отец, 16-летний Иван и 11-летний Артемий. Подписчики сравнили юношей со звёздным отцом.

"Тёма - вылитый папа. И Ваня становится похожим, чудесные парни -счастливый папа", "Похожи на папку, выросли твои мужчины!!!!", - пишут пользователи в комментариях.

Почему рыжий Иванушка развёлся со своей женой Мариной Банковой – никто не знает. По одной из версий, в размолвке виноват баскетболист команды "Химки" Андрей Зубков. С ним Марина не раз появлялась на публике ещё до официального развода с Григорьевым-Апполоновым.