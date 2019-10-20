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В Москве найден двойник Зеленского

15:55
  • воскресенье
  • 20 октября 2019

Он работает маляром в автосервисе

В Москве обнаружен двойник Владимира Зеленского. Им оказался простой рабочий из Средней Азии. Мужчину зовут Умид и он как две капли воды похож на украинского президента.

Умида не раз фотографировали в метро, а снимки публиковали в соцсетях. Журналисты Telegram-канала Mash нашли его в автосервисе: Умид работает там маляром в кузовном цехе.

Он, также как и Зеленский, любит юмор и комедии. В Москве живёт вместе с женой и детьми, думает о получении российского гражданства.

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