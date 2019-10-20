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Кто помогает выживать частным музеям Москвы

15:35
  • воскресенье
  • 20 октября 2019

Средств меценатов не всегда хватает

Больше 80 миллиардов рублей в бюджете предусмотрено на сферу культуры. Выставочные комплексы, театры, библиотеки... Без поддержки государства всем им было бы очень сложно. Но есть в Москве и частные, например, музеи, существующие на деньги меценатов. Но когда у спонсоров возникают проблемы, зачастую это отражается и на их культурных проектах. У каждой коллекции - своя судьба. Юлия Богоманшина разбиралась, почему одни музеи закрываются, а другие продолжают жить (смотрите видео)

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Экспозиция частного музея
Экспозиция частного музея
Экспозиция частного музея
Экспозиция частного музея
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