Кто помогает выживать частным музеям Москвы

Средств меценатов не всегда хватает

Больше 80 миллиардов рублей в бюджете предусмотрено на сферу культуры. Выставочные комплексы, театры, библиотеки... Без поддержки государства всем им было бы очень сложно. Но есть в Москве и частные, например, музеи, существующие на деньги меценатов. Но когда у спонсоров возникают проблемы, зачастую это отражается и на их культурных проектах. У каждой коллекции - своя судьба. Юлия Богоманшина разбиралась, почему одни музеи закрываются, а другие продолжают жить (смотрите видео).