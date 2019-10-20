Врут и не краснеют: в Москве вручили дипломы академии лженаук

Почётными академиками стали звёзды Instagram

В Москве вручили ежегодную премию "Почётный академик Врунической академии лженаук (ВРАЛ)". Награда присуждается за выдающиеся достижения в области лженауки и её популяризации.

На главный приз - статуэтку грустного рептилоида и диплом, подтверждающий звание академика ВРАЛ - претендовали три финалиста. Две представительницы так называемой "Инстаграм-медицины" Наталья Зубарева и Екатерина Филатова ("Катя Тхи"), и автор популярных книг на историческую тематику Николай Стариков, сообщает "ТВ Центр".

Жюри, состоящее из известных учёных и научных журналистов, признало победителем Наталью Зубареву. У неё два с половиной миллиона подписчиков в инстаграме, через который, называющая себя доктором, блогер рекламирует многочисленные биодобавки и рассказывает, например, о дырявом кишечнике, который вызывает бронхиальную астму. За наградой Зубарева так и не пришла, невостребованный своей обладательницей грустный рептилоид опечалился ещё больше.