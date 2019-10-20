Обнародован список запрещённых к употреблению продуктов

Диетологи дали совет гражданам

Испанские диетологи перечислили продукты, которые никогда нельзя есть. По мнению врачей, из рациона нужно исключить рафинированную муку, молочные продукты с низким содержанием жира, ветчину и грудинку.

Как утверждает диетолог Мария Мерино, при переработке зерновых исключаются клетчатка и другие питательные вещества. Такая очищенная еда истощает поджелудочную железу и, кроме того, ведёт к развитию диабета.

Что касается ветчины, то в ней, по мнению учёных, мало настоящего мяса, которое замещается вредными добавками. Мясное лакомство лучше заменить яйцами или овощным паштетом, пишет "Российская газета".