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Обнародован список запрещённых к употреблению продуктов

16:12
  • воскресенье
  • 20 октября 2019

Диетологи дали совет гражданам

Испанские диетологи перечислили продукты, которые никогда нельзя есть. По мнению врачей, из рациона нужно исключить рафинированную муку, молочные продукты с низким содержанием жира, ветчину и грудинку.

Как утверждает диетолог Мария Мерино, при переработке зерновых исключаются клетчатка и другие питательные вещества. Такая очищенная  еда истощает поджелудочную железу и, кроме того, ведёт к развитию диабета.

Что касается ветчины, то в ней, по мнению учёных, мало настоящего мяса, которое замещается  вредными добавками. Мясное лакомство лучше заменить яйцами или овощным паштетом, пишет "Российская газета".

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