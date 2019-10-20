Дроздова не сдержала чувств на официальном мероприятии

Актриса очень перенервничала

Ольга Дроздова не смогла сдержать слёз на присяге единственного сына. 12-летний Елисей Певцов стал кадетом. На важное мероприятие пришли мать и отец, церемония прошла в Музее Победы на Поклонной горе.

Как и положено, Елисей произнёс торжественную клятву, пообещав свято хранить и соблюдать традиции войск национальной гвардии России, хорошо учиться, быть честным, храбрым, дисциплинированным и преданным кадетскому братству.

Ольга Дроздова не смогла сдержать эмоций, актриса тайком утирала слезы, поправляя очки в широкой оправе. А опубликовавший у себя в Instagram видео с присяги Дмитрий Певцов, скрывать не стал: он гордится своим сыном, который вырос самостоятельным мальчиком.

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова женаты 25 лет. В августе 2007 года у пары родился сын Елисей.