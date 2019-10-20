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Лавров раскрыл неприятные тайны дипломатии

16:41
  • воскресенье
  • 20 октября 2019

Министр рассказал о провокациях США

Известно, что дипломаты некоторых стран используют в своей работе провокации. Больше всего этим грешат американцы. Некоторые тайны дипломатии открыл министр иностранных дел Сергей Лавров. В большом интервью на телеканале "Россия 1" он предположил, что цель таких провокаций - спровоцировать оппонента на нужную реакцию.

Так делают, чтобы потом использовать это для настраивания и науськивания против тебя целого ряда государств, которые легко поведутся, извините за жаргон, на такого рода разводку.

Лавров привёл один из примеров неподобающего поведения официальных лиц. Барак Обама, когда занимал пост президента США, пытаясь отомстить за поражение на выборах Хиллари Клинтон, по злобе отобрал российскую собственность и выгнал российских дипломатов. На Смоленской площади решили не отвечать сразу на провокацию Вашингтона, так как в Москве понимали, что  действия Обамы направлены на подрыв позиций Дональда Трампа.

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