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Ведьмы и колдуны собрались в старинном польском замке

18:15
  • воскресенье
  • 20 октября 2019

Это была историческая реконструкция

На юге Польши, в исторической области Верхней Силезии собрались сотни ведьм и колдунов. Это поклонники серии известных на весь мир книг польского писателя Анджея Сапковского. В Мошненском замке в соответствующей готической атмосфере участники ролевой игры в реальном времени развивают сюжетные линии героев произведения "Ведьмак".

В замок пригласили любителей средневекового фэнтези со всей Европы. В этой школе колдовству, конечно, не учат. Но организаторы собрали замечательную команду писателей, сценаристов, костюмеров, визажистов, историков и реконструкторов, сообщает "ТВ Центр".

Здесь каждый может выбрать себе любимого персонажа из книг Сапковского, войти в образ, а также обучиться кузнечному ремеслу или даже сражению на мечах. Но главное - проникнуться уникальной атмосферой художественного мира, созданного польским писателем.

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Ведьмы и колдуны собрались в старинном польском замке
Ведьмы и колдуны собрались в старинном польском замке
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