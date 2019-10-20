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Бегущие из Сирии американцы сравняли с землёй свою военную базу

18:36
  • воскресенье
  • 20 октября 2019

Уничтожены инженерные и технические сооружения

Американская авиация разбомбила свою базу в Сирии. Несколько дней назад военные покинули её и решили не оставлять никому взлётно-посадочную полосу и другие инженерные сооружения. Как сообщает сирийское национальное агентство САНА, США разбомбили базу Клейб на северо-востоке страны. Там сейчас идут бои между курдскими формированиями и протурецкими силами.
Российским журналистам показали базу сбежавших из Сирии американцев

Напомним, что ранее российским журналистам удалось побывать на брошенной американцами военной базе в районе города Манбиджа. Сейчас её заняли войска Башара Асада, а безопасность мирного населения в районе объекта обеспечивает российская военная полиция. Спешно бежавшие американцы оставили после себя пустые бутылки и колоды игральных карт.

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